На Волині оновлюють відділення №2 обласної психіатричної лікарні

В обласній психіатричній лікарні триває капітальний ремонт відділення №2 коштом обласного бюджету. Т.в.о. начальника ОВАвідвідав заклад, де зазначив, що покращення умов і технічної бази медичних установ є пріоритетним напрямком роботи Волинської ОВА цього року.Фінансування частково розпочали торік, передбачається, що в оновленому відділенні в 2025 році лікування пройдуть 1,065 пацієнтів на площі 550 кв. м. На ці роботи виділено понад 5,7 млн грн у 2025 році, а на 2026 рік заплановано ще 7,2 млн грн.Роман Романюк наголосив, що створення комфортних умов важливо для пацієнтів і медичного персоналу. Волинська ОВА продовжить підтримувати медичну інфраструктуру регіону, щоб забезпечити якісні медичні послуги.“Під час візиту було оглянуто інше відділення, яке також потребує ремонту за словами директора лікарні”, — підкреслив Роман Романюк.