На Волині оновлюють відділення №2 обласної психіатричної лікарні
Сьогодні, 13:11
В обласній психіатричній лікарні триває капітальний ремонт відділення №2 коштом обласного бюджету. Т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк відвідав заклад, де зазначив, що покращення умов і технічної бази медичних установ є пріоритетним напрямком роботи Волинської ОВА цього року.
Фінансування частково розпочали торік, передбачається, що в оновленому відділенні в 2025 році лікування пройдуть 1,065 пацієнтів на площі 550 кв. м. На ці роботи виділено понад 5,7 млн грн у 2025 році, а на 2026 рік заплановано ще 7,2 млн грн.
Роман Романюк наголосив, що створення комфортних умов важливо для пацієнтів і медичного персоналу. Волинська ОВА продовжить підтримувати медичну інфраструктуру регіону, щоб забезпечити якісні медичні послуги.
“Під час візиту було оглянуто інше відділення, яке також потребує ремонту за словами директора лікарні Сергія Дудки”, — підкреслив Роман Романюк.
Коментарі 0
