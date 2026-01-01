На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО

На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО
6 лютого на льоду озера Велике Чорне відбулися відкриті змагання з лову риби на мормишку з льоду.

Про це повідомили на сторінці Шацького НПП.

Цей день об’єднав 17 команд (34 учасники) з різних громад навколо спільної мети — чесного спортивного суперництва та підтримки тих, хто боронить Україну.

Змагання стали можливими завдяки згуртованості громади, активній участі спортсменів, підтримці партнерів і небайдужих людей, які вкотре довели: разом ми можемо більше. Саме завдяки цій єдності подія відбулася на високому організаційному рівні та з важливою благодійною складовою.
На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО

"Усі кошти, зібрані зі стартових внесків, — 10 000 грн — буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.
Кожна команда, кожен учасник і кожен присутній долучилися до спільної справи — допомоги нашим захисникам", - йдеться у дописі.

Під час змагань визначено переможців у таких номінаціях:
Командний залік:
І місце — команда «Волинь» (м. Ковель)
ІІ місце — команда Шацького національного природного парку
ІІІ місце — команда «Спортфішнг» (м. Ковель)
На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО
На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО

Також відзначено переможців в особистому заліку, номінаціях «найбільша риба» та «найменша риба».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацьк, зимова риболовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахеди над Волинню: деталі атаки та наслідки
Сьогодні, 09:15
На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
В Україні можуть погодити законопроєкт про виплати: хто отримає грошову допомогу
Сьогодні, 07:32
У громаді на Волині ввели карантин через скаженого кота
Сьогодні, 05:28
США штрафуватиме компанії, які невчасно доставляють боєприпаси в Україну
Сьогодні, 03:41
Медіа
відео
1/8