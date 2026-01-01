На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО

6 лютого на льоду озера Велике Чорне відбулися відкриті змагання з лову риби на мормишку з льоду.Про це повідомили на сторінці Шацького НПП.Цей день об’єднав 17 команд (34 учасники) з різних громад навколо спільної мети — чесного спортивного суперництва та підтримки тих, хто боронить Україну.Змагання стали можливими завдяки згуртованості громади, активній участі спортсменів, підтримці партнерів і небайдужих людей, які вкотре довели: разом ми можемо більше. Саме завдяки цій єдності подія відбулася на високому організаційному рівні та з важливою благодійною складовою."Усі кошти, зібрані зі стартових внесків, — 10 000 грн — буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.Кожна команда, кожен учасник і кожен присутній долучилися до спільної справи — допомоги нашим захисникам", - йдеться у дописі.Під час змагань визначено переможців у таких номінаціях:Командний залік:І місце — команда «Волинь» (м. Ковель)ІІ місце — команда Шацького національного природного паркуІІІ місце — команда «Спортфішнг» (м. Ковель)Також відзначено переможців в особистому заліку, номінаціях «найбільша риба» та «найменша риба».