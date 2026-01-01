У громаді на Волині ввели карантин через скаженого кота
Сьогодні, 05:28
У громаді на Волині через виявлення сказу в кота вирішили ввести карантинні заходи.
Про це овідомляють на сторінці Литовезької громади.
Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, засідання якої відбулося 6 лютого під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Фіщука, запроваджено карантинні обмеження терміном на 60 діб у зв’язку з виявленням випадку сказу кота у приватному господарстві на території села Мовники Володимирського району.
Окрім цього, ухвалено рішення про запровадження комплексу заходів із ліквідації та профілактики сказу на території села Мовники та в загрозливій зоні — села Кречів.
Передбачено:
• встановлення постійного ветеринарного нагляду за тваринами неблагополучного пункту;
• виявлення та ізоляцію хворих і підозрілих у захворюванні на сказ тварин;
• проведення обов’язкових щеплень тварин проти сказу.
☝️ Сказ — особливо небезпечне захворювання, яке становить загрозу як для тварин, так і для людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це овідомляють на сторінці Литовезької громади.
Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, засідання якої відбулося 6 лютого під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Фіщука, запроваджено карантинні обмеження терміном на 60 діб у зв’язку з виявленням випадку сказу кота у приватному господарстві на території села Мовники Володимирського району.
Окрім цього, ухвалено рішення про запровадження комплексу заходів із ліквідації та профілактики сказу на території села Мовники та в загрозливій зоні — села Кречів.
Передбачено:
• встановлення постійного ветеринарного нагляду за тваринами неблагополучного пункту;
• виявлення та ізоляцію хворих і підозрілих у захворюванні на сказ тварин;
• проведення обов’язкових щеплень тварин проти сказу.
☝️ Сказ — особливо небезпечне захворювання, яке становить загрозу як для тварин, так і для людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді на Волині ввели карантин через скаженого кота
Сьогодні, 05:28
На Волині пропонують роботу зі зарплатнею до 30 тисяч
Сьогодні, 01:15
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00