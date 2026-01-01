У громаді на Волині ввели карантин через скаженого кота

У громаді на Волині через виявлення сказу в кота вирішили ввести карантинні заходи.Про це овідомляють на сторінці Литовезької громади.Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, засідання якої відбулося 6 лютого під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Фіщука, запроваджено карантинні обмеження терміном на 60 діб у зв’язку з виявленням випадку сказу кота у приватному господарстві на території села Мовники Володимирського району.Окрім цього, ухвалено рішення про запровадження комплексу заходів із ліквідації та профілактики сказу на території села Мовники та в загрозливій зоні — села Кречів.Передбачено:• встановлення постійного ветеринарного нагляду за тваринами неблагополучного пункту;• виявлення та ізоляцію хворих і підозрілих у захворюванні на сказ тварин;• проведення обов’язкових щеплень тварин проти сказу.☝️ Сказ — особливо небезпечне захворювання, яке становить загрозу як для тварин, так і для людей.