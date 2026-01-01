США штрафуватиме компанії, які невчасно доставляють боєприпаси в Україну





Про це пише



Командування заявило, що діє за розпорядженнями звіту Генерального інспектора Пентагону за 20 листопада. У документі йдеться про стягнення 1,1 мільйона доларів за затримку постачання снарядів великого калібру, деякі з яких доставили із запізненням у 18 місяців. Сума штрафів ще обговорюється.



Міністр оборони Піт Гегсет пообіцяв реформувати систему закупівель для війська й жорсткіше карати компанії за невчасне доставлення важливого обладнання.



«Армія зобов'язується притягувати підрядників до відповідальності, активно контролюючи виконання контрактів і використовувати засоби правового захисту в разі невиконання умов контракту», — йдеться в заяві командування контрактів армії.



Аудит Генерального інспектора Пентагону охопив сім контрактів із Northrop Grumman and Global Military, загальна вартість яких становила 1,9 мільярда доларів. Станом на листопад 2025 року, за п’ятьма із семи контрактів американська армія не отримала заявлених у договорах боєприпасів для України. Деколи військові платили за постачання більше, ніж зазначалось, та не контролювали своєчасність доставлення від приватних компаній.



Контракти з підрядниками підписали в січні 2022 року. Вони передбачали постачання різного типу озброєння та боєприпасів протягом п'яти років. Частину боєприпасів із п’яти вказаних контрактів уже отримали, частина перебуває в дорозі, а частину замовлення — скасують.



Також військові зробили замовлення амуніції на 907 мільйонів доларів, доставлення якої підрядник іще не виконав.

