Скільки коштує картопля на ринку у Луцьку: огляд цін
На ринку Луцька у лютому спостерігається стабільна ситуація з цінами на овочі борщового набору. Зокрема, вартість картоплі зараз коливається залежно від сорту, розміру та стану бульби.

Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, поспілкувалися з продавцями та дізналися, скільки вартує картопля.

Найбільшим попитом серед лучан традиційно користується сорт «Беллароса», яка має рожеву шкірку.

Хоча ціна тримається на рівні 15 грн, деякі продавці готові віддавати товар дешевше. Проте варто бути уважними при виборі такої пропозиції. Продавець на ринку пан Микола пояснив, чому на деяких прилавках ціна опустилася:

«Продаємо зараз по 10 гривень, бо вона вже трохи примерзла і довго лежати не буде. Таку треба брати, щоб одразу готувати», — розповів продавець.

Якщо ж ви плануєте тримати запаси у квартирі, обирайте тверді бульби без пошкоджень. Зберігати їх варто у темному, прохолодному місці, наприклад, на заскленому балконі чи в коморі, обов’язково використовуючи сітки або ящики з вентиляцією замість поліетиленових пакетів.

Загалом дефіциту картоплі на рику в обласному центрі немає, а вибір сортів дозволяє підібрати овоч і для пюре, і для смаження.

