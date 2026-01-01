Суд виніс вирок винуватцю летального нещасного випадку на Волині





Смертельний випадок стався вранці 13 вересня 2021 року на території ферми. Обвинувачений виконував роботу з підвищеною небезпекою, проте не отримував категорію посвідчення тракториста-машиніста категорії "Е1".



За даними слідства, працівник не переконався у відсутності людини в робочій зоні навантажувача, що призвело до травмування і смерті на робочому місці. 58-річна жінка отримала тяжкі травми й загинула на місці.



У суді волинянин свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Він розповів, що під час завантажування кормів не побачив працівницю і притиснув її ковшем навантажувача до стіни.



Суд врахував, що чоловік має позитивну характеристику з місця проживання й роботи і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, а також позицію потерпілого та його представника щодо несуворої міри покарання обвинуваченому.



Від цивільного позову про відшкодування майнової та моральної шкоди до тракториста-машиніста потерпілий відмовився. Також адвокат потерпілого подав заяву про відмову від цивільного позову до сільськогосподарського підприємства.



Ковельський міськрайонний суд звільнив 36-річного працівника ферми від 3 років ув'язнення під 2-річний іспитовий строк. Також його позбавили права керування сільськогосподарською технікою на строк два роки.



Вирок сторони можуть оскаржити до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги впродовж 30 днів із дня його проголошення.



