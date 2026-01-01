Ціни на хліб зростуть: пекарі пояснили, скільки коштуватиме буханець у лютому





Про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко, передає



Основною причиною зростання собівартості продукції стало суттєве збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів. У січні ціна на світло для підприємств підскочила майже на 30%.



За словами Тараненка, лише цей фактор автоматично додає до собівартості виробництва 2-3%. Ситуацію ускладнюють постійні відключення електроенергії, які змушують заводи переходити на резервне живлення.



«Витрати, які ми маємо у випадку перебоїв з електропостачанням, звичайно, потім закладаються вже у вартість», — пояснив експерт.



Робота на генераторах є надзвичайно коштовною, адже середній хлібозавод споживає 60–70 літрів пального на годину. Великі підприємства витрачають удвічі більше пального. А взимку необхідно використовувати спеціальний арктичний дизель, який дорожчий за звичайний приблизно на 8 гривень за літр.



Ще одним фактором, який вплинув на фінальну ціну продукту, стало підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня. Це потягло за собою збільшення фонду оплати праці та податкових відрахувань.



У сукупності всі ці фактори призвели до того, що лише з початку 2024 року витрати хлібопекарських підприємств зросли на 6-7%.



Скільки платитимемо за буханець



Зростання цін на полицях магазинів відбудеться вже у першій декаді лютого. Виробники планують підняти вартість продукції орієнтовно на 5%.



Тараненко заспокоює: для пересічного споживача це не стане критичним ударом по гаманцю.



«Що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартної буханки вистачає на кілька днів, тож таке підвищення цін для споживача — додаткові кілька гривень на місяць», — зазначив віцепрезидент асоціації.



Пекарі наголошують: таке незначне підвищення є критично необхідним для виживання галузі. Це дозволить підприємствам закуповувати сировину, пальне та гарантувати наявність хліба не лише в магазинах, а й у підрозділах Збройних сил України, які також забезпечуються продукцією вітчизняних хлібозаводів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вже найближчим часом очікується зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби. Виробники наголошують, що це вимушений крок, необхідний для стабільної роботи галузі в умовах енергетичної кризи та підвищення податкового навантаження.Про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України, передає Еспресо Основною причиною зростання собівартості продукції стало суттєве збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів. У січні ціна на світло для підприємств підскочила майже на 30%.За словами Тараненка, лише цей фактор автоматично додає до собівартості виробництва 2-3%. Ситуацію ускладнюють постійні відключення електроенергії, які змушують заводи переходити на резервне живлення.«Витрати, які ми маємо у випадку перебоїв з електропостачанням, звичайно, потім закладаються вже у вартість», — пояснив експерт.Робота на генераторах є надзвичайно коштовною, адже середній хлібозавод споживає 60–70 літрів пального на годину. Великі підприємства витрачають удвічі більше пального. А взимку необхідно використовувати спеціальний арктичний дизель, який дорожчий за звичайний приблизно на 8 гривень за літр.Ще одним фактором, який вплинув на фінальну ціну продукту, стало підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня. Це потягло за собою збільшення фонду оплати праці та податкових відрахувань.У сукупності всі ці фактори призвели до того, що лише з початку 2024 року витрати хлібопекарських підприємств зросли на 6-7%.Зростання цін на полицях магазинів відбудеться вже у першій декаді лютого. Виробники планують підняти вартість продукції орієнтовно на 5%.Тараненко заспокоює: для пересічного споживача це не стане критичним ударом по гаманцю.«Що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартної буханки вистачає на кілька днів, тож таке підвищення цін для споживача — додаткові кілька гривень на місяць», — зазначив віцепрезидент асоціації.Пекарі наголошують: таке незначне підвищення є критично необхідним для виживання галузі. Це дозволить підприємствам закуповувати сировину, пальне та гарантувати наявність хліба не лише в магазинах, а й у підрозділах Збройних сил України, які також забезпечуються продукцією вітчизняних хлібозаводів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію