Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого. Долар втратив 10 коп, євро зменшився на 13 коп, злотий здешевшав на 2 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,04 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,76 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,03 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,04 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,76 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,03 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Магнітні бурі: прогноз на 9 лютого
Сьогодні, 01:30
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили
08 лютого, 23:18
Називав пестливими словами і торкався: у Луцьку чоловік чіплявся до малолітньої дівчинки в маршрутці
08 лютого, 22:12