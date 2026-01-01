Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,04 (-10 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,76 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,03 (-2 коп.)

