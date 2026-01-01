Магнітні бурі: прогноз на 9 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.9 лютого (понеділок): Прогнозується активність на рівні 3 балів. Це вважається слабким магнітним збуренням. Більшість людей не відчують змін, проте особи з хронічними серцево-судинними хворобами можуть відчувати втому.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.