В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили

У неділю вдень, 8 лютого, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3 бали. Це вже другий землетрус в регіоні за останні три дні.Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю."8 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться у повідомленні.За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних.Також зазначимо, що 6 лютого о 19:36 на Полтавщині теж зафіксували землетрус. Епіцентр був у Полтавській ТГ на глибині 9 км, а сила становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера.