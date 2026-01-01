В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили
08 лютого, 23:18
У неділю вдень, 8 лютого, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3 бали. Це вже другий землетрус в регіоні за останні три дні.
Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.
"8 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться у повідомленні.
За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних.
Також зазначимо, що 6 лютого о 19:36 на Полтавщині теж зафіксували землетрус. Епіцентр був у Полтавській ТГ на глибині 9 км, а сила становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера.
