На війні загинув Герой з Волині Артур Шевчук

На війні з окупантами загинув солдат Артур Шевчук із Володимира.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Кортеж із полеглим військовослужбовцем прибуде до міста сьогодні пізно ввечері.

У понеділок, 9 лютого, о 10:30 кортеж «На щиті» вирушить з моргу додому військовослужбовця, де відбудеться прощання, за таким маршрутом: вул. Шпитальна-Ковельська-Д.Галицького-Луцька-Ольжича-Залізнична, 11.

Після цього траурний кортеж прослідкує на кладовище у село Поничів, через село Володимирівка. Там військовослужбовець віднайде вічний спочинок, поруч зі свою мамою.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

