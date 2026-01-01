На війні загинув Герой з Волині Артур Шевчук
Сьогодні, 20:41
На війні з окупантами загинув солдат Артур Шевчук із Володимира.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Кортеж із полеглим військовослужбовцем прибуде до міста сьогодні пізно ввечері.
У понеділок, 9 лютого, о 10:30 кортеж «На щиті» вирушить з моргу додому військовослужбовця, де відбудеться прощання, за таким маршрутом: вул. Шпитальна-Ковельська-Д.Галицького-Луцька-Ольжича-Залізнична, 11.
Після цього траурний кортеж прослідкує на кладовище у село Поничів, через село Володимирівка. Там військовослужбовець віднайде вічний спочинок, поруч зі свою мамою.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Кортеж із полеглим військовослужбовцем прибуде до міста сьогодні пізно ввечері.
У понеділок, 9 лютого, о 10:30 кортеж «На щиті» вирушить з моргу додому військовослужбовця, де відбудеться прощання, за таким маршрутом: вул. Шпитальна-Ковельська-Д.Галицького-Луцька-Ольжича-Залізнична, 11.
Після цього траурний кортеж прослідкує на кладовище у село Поничів, через село Володимирівка. Там військовослужбовець віднайде вічний спочинок, поруч зі свою мамою.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Урожай-2025 на Волині: скільки зерна та цукрових буряків зібрали аграрії минулого року
Сьогодні, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Артур Шевчук
Сьогодні, 20:41
Якою буде погода у Луцьку та на Волині в понеділок, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Веремійчик
Сьогодні, 19:08