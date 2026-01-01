На війні загинув Герой з Волині Артур Шевчук

Артур Шевчук із Володимира.



Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



Кортеж із полеглим військовослужбовцем прибуде до міста сьогодні пізно ввечері.



У понеділок, 9 лютого, о 10:30 кортеж «На щиті» вирушить з моргу додому військовослужбовця, де відбудеться прощання, за таким маршрутом: вул. Шпитальна-Ковельська-Д.Галицького-Луцька-Ольжича-Залізнична, 11.



Після цього траурний кортеж прослідкує на кладовище у село Поничів, через село Володимирівка. Там військовослужбовець віднайде вічний спочинок, поруч зі свою мамою.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

