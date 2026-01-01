Урожай-2025 на Волині: скільки зерна та цукрових буряків зібрали аграрії минулого року





Про це журналістам



Станом на кінець 2025 року в області зернові та зернобобові культури було зібрано на площі 252,2 тисячі гектарів, що дозволило намолотити загалом 1,4 мільйона тонн зерна.



«В цілому минулий рік видався сприятливим для волинських аграріїв, які зуміли отримати непогані врожаї основних сільськогосподарських культур.



Щоправда, не обійшлося і без негативних моментів у вигляді затяжних осінніх дощів, що ускладнювало проведення своєчасного збору культур пізніх термінів дозрівання, зокрема кукурудзи», — розповіли у департаменті.



Зокрема, валовий збір пшениці в області склав 708 тисяч тонн, а кукурудзи на зерно, яка найбільше постраждала від негоди, намолотили 455 тисяч тонн при врожайності 94,7 ц/га. Крім того, волинські господарі зібрали 130,7 тисячі тонн ріпаку, 184,7 тисячі тонн сої та 84,1 тисячі тонн соняшника.



Важливим досягненням сезону став і збір цукрових буряків, яких накопали 459 тисяч тонн, продемонструвавши високу середню врожайність у 563,8 ц/га.



Загалом, попри погодні виклики, аграрний сектор Волині завершив рік із достойними результатами. Сформовані запаси дозволили задовольнити внутрішні потреби області та підтримувати стабільність продовольчого ринку.

