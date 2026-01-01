Називав пестливими словами і торкався: у Луцьку чоловік чіплявся до малолітньої дівчинки в маршрутці





За матеріалами справи, вранці 11 грудня Андрій Б. у маршрутці №30 вчинив сексуальне домагання до малолітньої дівчинки. Зокрема він називав дитину пестливими словами, здійснював небажані дотики рукою до її коліна, вчинивши дії, що принижують честь та гідність громадян, пишуть



Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП (сексуальне домагання).



На судове засідання Андрій Б. не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про місце, дату та час. Вину його було доведено зібраними доказами – письмовими поясненнями, протоколом та іншими матеріалами справи.



Відтак суддя, визнавши чоловіка винним в адмінпорушенні, оштрафував його на 2720 гривень.

