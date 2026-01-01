Якою буде погода у Луцьку та на Волині в понеділок, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та на території Волинської області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 7-9° морозу.
Волинська область
Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
