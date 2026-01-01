На Волині школярі потрапили до суду через куріння електронних сигарет в ліцеї

На Волині суд застосував адміністративний захід до двох неповнолітніх, які курили електронні сигарети в забороненому місці.За матеріалам справи, двоє учнів 10 класу під час навчального процесу у приміщенні «Ратнівського ліцеї № 1 ім. Героя України Едуарда Камардіна» курили електронні сигарети «OXVA XLIM GO2». Таким чином вони порушила заборону на куріння електронних сигарет в громадських місцях. Школярів спіймали на гарячому і повідомили про інцидент поліцію.Під час судового засідання обоє неповнолітніх провину визнали та запевнили у неприпустимості повторення подібних порушень.Своєю чергою, матері юнаків як їхні законні представники зазначили, що посилять контроль за поведінкою синів і просили суворо їх не карати.Суд врахував, що хлопці не досягли повноліття, вперше притягують до адміністративної відповідальності, розкаялися, визнав їх винними в адмінпорушенні і обмежився попередженням.