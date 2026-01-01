Яке місце на Євробаченні пророкують Україні після перемоги LELÉKA





Після завершення Нацвідбору букмекери оновили свої прогнози щодо результатів Євробачення-2026, що пройде у травні у столиці Австрії – Відні. Результати вже опублікували на сайті Eurovisionworld, - пише



На цей момент ставки вказують на те, що, головним фаворитом букмекери вважають Ізраїль. Країну представить 27-річний співак Ноам Беттан. Фінляндії, Греції та Швеції наразі прогнозують друге, третє та четверте місця відповідно. Україна ж після перемоги LELÉKA посідає п'яту сходинку в загальному рейтингу.



До першої десятки потенційних претендентів на перемогу у Євробаченні-2026 також увійшли Італія, Франція, Болгарія, Бельгія та Мальта.



Водночас варто зазначити, що букмекерські прогнози ще можуть суттєво змінитися, адже не всі країни остаточно визначилися зі своїми представниками. Зокрема, це стосується Фінляндії, Греції та Швеції, які нині перебувають серед лідерів рейтингу.



Що відомо про перемогу LELÉKA на Нацвідборі-2026?

Співачка представила конкурсну композицію Ridnym. Ця пісня розповідає про надію, внутрішню силу і шлях оновлення, який починається з прийняття змін і зустрічі зі власними страхами. У ній йдеться про віру в цілющу силу природи та незламність коріння, яке не висихає навіть у найскладніші часи.



За підсумками голосування LELÉKA отримала максимальні бали – 10 від глядачів і 10 від журі.



Друге місце на Нацвідборі-2026 посів співак LAUD, а третю сходинку рейтингу зайняла Jerry Heil.



Втім, цьогорічний пісенний конкурс не обійшовся без скандалів. Найбільший резонанс викликала ситуація за участі членкині журі Руслани, яка в прямому ефірі публічно закликала підтримати LELÉKA. Після перемоги співачки в мережі з'явилися припущення, що тепер інші учасники Нацвідбору-2026 можуть звинуватити Руслану в упередженості.

