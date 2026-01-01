Скасувати аварійні відключення поки неможливо, - «Укренерго»
Сьогодні, 15:59
Триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього тижня. Ситуація в енергосистемі залишається складною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Скасувати аварійні відключення наразі неможливо
Як зазначається, рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків - в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора.
"Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - йдеться у повідомленні.
Через вимушене застосування аварійних відключень - оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади в мережу одразу та користуйтесь ними почергово. За можливості - перенесіть енергоємні процеси на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше", - додали в "Укренерго".
