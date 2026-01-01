У селі на Волині горів будинок. ФОТО

8 лютого о 01:12 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Гута Лісівська Маневицької громади.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Костюхнівка.

О 03:00 надзвичайники за допомогою водяних стволів ліквідували пожежу.
Потерпілих немає. Причиною виникнення пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальних печей.

