У селі на Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:37
8 лютого о 01:12 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Гута Лісівська Маневицької громади.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
На місце події оперативно прибули рятувальники з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Костюхнівка.
О 03:00 надзвичайники за допомогою водяних стволів ліквідували пожежу.
Потерпілих немає. Причиною виникнення пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальних печей.
