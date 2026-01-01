У селі на Волині горів будинок. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



На місце події оперативно прибули рятувальники з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Костюхнівка.



О 03:00 надзвичайники за допомогою водяних стволів ліквідували пожежу.

Потерпілих немає. Причиною виникнення пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальних печей.

