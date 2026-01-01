Вночі на дорогах Волині працювали 35 одиниць спецтехніки
Сьогодні, 13:15
Вночі та вранці проїзд волинськими автошляхами державного значення забезпечувало 35 одиниць дорожньої спецтехніки.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку
Від 7 лютого на території Волинської області спостерігаються снігові опади. Для попередження слизькості та розчищення снігу на автомобільних дорогах державного значення вночі та вранці працювало 35 одиниць дорожньої спецтехніки. Проїзд забезпечено, перебоїв в русі транспорту не зафіксовано. На автошляхах тривають роботи з розчищення та обробки протиожеледними матеріалами.
За прогнозами синоптиків, 8 лютого вдень ще сніжитиме, буде вітряно, температура повітря 2-9° морозу. На завтра, 9 лютого, істотних опадів не прогнозується, але суттєво похолодає: вночі 13-18° морозу, вдень 7-12° нижче нуля.
Дорожники закликали всіх учасників дорожнього руху під час ускладнених погодних умов бути максимально уважними і обережними, дотримуватись швидкісного режиму, не здійснювати ризикованих маневрів, а також дотримуватись безпечної дистанції, зокрема поблизу снігоприбиральної техніки.
