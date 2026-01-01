На Львівщині лунали вибухи: «шахеди» атакували критичну інфраструктуру
Сьогодні, 11:47
У Львівській області вранці 8 лютого лунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.
"Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося", - повідомив Козицький.
За його словами, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби.
Перед цим глава ОВА попереджав що вибухи в області - це робота сил ППО по ворожих безпілотниках.
А Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух дронів у напрямку Львова.
Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з РСЗВ опинився Корабельний район міста. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.
На світанку 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.
Також Запорізька область пережила одну з найінтенсивніших атак безпілотниками за останній час.
