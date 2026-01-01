На Львівщині лунали вибухи: «шахеди» атакували критичну інфраструктуру





Про це повідомляє Максима Козицького.



"Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося", - повідомив Козицький.



За його словами, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби.



Перед цим глава ОВА попереджав що вибухи в області - це робота сил ППО по ворожих безпілотниках.



А Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух дронів у напрямку Львова.



Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.



Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.



Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з РСЗВ опинився Корабельний район міста. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.



На світанку 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.



Також Запорізька область пережила одну з найінтенсивніших атак безпілотниками за останній час.

