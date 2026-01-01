Громада на Волині відновлюється після російської атаки БПЛА. ВІДЕО

У Нововолинські громаді триває відновлення після атаки російськими безпілотниками.Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус.Так, станом на ранок, 8 лютого, в Нововолинській громаді всі котельні та обʼєкти водоканалу підключені до електроенергії. В оселі мешканців світло подається за графіками погодинних відключень, затвердженими Волиньобленерго.Пункти незламності продовжують працювати. Сьогодні там буде можливість отримати теплі ковдри.Очільник громади закликав жителів стежити за інформацією та подякував всім енергетикам, які працюють цілодобово над відновленням повноцінного життя.