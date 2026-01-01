За добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів





Протягом минулої доби українські захисники відправили на концерт Кобзона понад 1000 окупантів. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб;

танків – 11 651 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 010 (+1) од.

артилерійських систем – 37 044 (+8) од.

РСЗВ – 1 637 (+0) од.

засоби ППО – 1 295 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) од.

крилаті ракети – 4 269 (+24) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 439 (+60) од.

спеціальна техніка – 4 069 (+5) од.

Дані уточнюються.

