Майно луцького автозаводу досі розпродують на аукціонах





Торги тривають на сайті prozorro.sale. Їх оголосив арбітражний керуючий Валерій Григорʼєв. Він діє на підставі рішення Господарського суду Волинської області.



Як лоти на окремих аукціонах виставлено:



- шасі в кількості 3 шт.;



стартова ціна – 2 292 172 грн;



- рухоме майно (трубозгин гідравлічний, монтаж металевої огорожі, станок для гнуття труб, стіл для подачі листів, верстат лазерної порізки, стенд для перевірки ТЗ, комплект оснащення тощо);



стартова ціна – 1 270 849 грн;



- рухоме майно (блок керування, блок розподільчий, дзеркало салону, запобіжник, клемний блок, клин, ковпак, колесо, колодка гніздова, колонка кермова, лампа, ліхтар габаритний, перегородки, реле, ресивер повітряний, сидіння водія, струмоприймач для тролейбуса, фланець (балансування), вал карданний, кільце монтажне тощо);



стартова ціна – 3 833 456 грн;



- шини в кількості 132 шт.;



стартова ціна – 1 190 689 грн;



- рухоме майно (труби, круги, листи, шестигранники та інше);



стартова ціна – 621 259 грн;



- рухоме майно (міст ведучий, сидіння, привод відкривання дверей, комутатор мережевий, таблиця електронна, панель керування, компресор та інше);



стартова ціна – 3 302 650 грн;



- рухоме майно (сидіння, вимикач, замок запалювання, наконечники рульової тяги, циліндр зчеплення, підкермовий перемикач, радіатори, генератор, тяга рульова, датчик швидкості, тормозна накладка, стартер, редуктор, двигун тощо);



стартова ціна – 738 010 грн.



Усе майно використовувалося в господарській діяльності банкрута. Майно не обтяжене.



Із майном можна ознайомитися за адресою: Луцьк, вул. Рівненська, 42.



Відзначимо, що всі лоти виставлено на торги вперше. В цілому з продажу перерахованого майна хочуть виручити понад 13 млн грн.



Нагадаємо, луцький автозавод було визнано банкрутом. Справу про банкрутство луцького автозаводу порушили в жовтні 2022 року за заявою приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан-Моторс». Цікаво, що всі кредитори прямо чи опосередковано належать або Петру Порошенку, або його бізнес-партнерам, як-от Олегу Гладковському.

