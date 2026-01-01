На Волині судили сапера за дводенну відсутність на службі після лікування





Про це стало відомо з постанови суду, - пише



Згідно з матеріалами справи, солдат, уродженець Луганщини, який проходить службу за мобілізацією на посаді сапера-оператора БпЛА у підрозділі механізованого розмінування, перебував на лікуванні у КП «Турійська лікарня планового лікування».



16-го грудня 2025-го року після виписки військовослужбовець належним чином повідомив про це керівництво медичної служби своєї частини через месенджер «Signal», надіславши фото медичного документа. Таким чином він підтвердив, що знає про обов’язок негайно прибути до місця служби.



Однак до розташування військової частини солдат з’явився лише ввечері 18-го грудня, запізнившись на дві доби.



Під час розгляду справи боєць свою провину визнав повністю. Свою відсутність він пояснив помилковим трактуванням правил проходження служби.



Суд визнав військовослужбовця винним та призначити йому штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень. Також чоловік має сплатити судовий збір на користь держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничівському районному суді розглядали справу військовослужбовця, який вчасно не повернувся до своєї частини після завершення стаціонарного лікування.Про це стало відомо з постанови суду, - пише Буг Згідно з матеріалами справи, солдат, уродженець Луганщини, який проходить службу за мобілізацією на посаді сапера-оператора БпЛА у підрозділі механізованого розмінування, перебував на лікуванні у КП «Турійська лікарня планового лікування».16-го грудня 2025-го року після виписки військовослужбовець належним чином повідомив про це керівництво медичної служби своєї частини через месенджер «Signal», надіславши фото медичного документа. Таким чином він підтвердив, що знає про обов’язок негайно прибути до місця служби.Однак до розташування військової частини солдат з’явився лише ввечері 18-го грудня, запізнившись на дві доби.Під час розгляду справи боєць свою провину визнав повністю. Свою відсутність він пояснив помилковим трактуванням правил проходження служби.Суд визнав військовослужбовця винним та призначити йому штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень. Також чоловік має сплатити судовий збір на користь держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію