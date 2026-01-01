Курс валют на 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,14 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,89 (-14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,05 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 8 лютого. Так вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,14 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 3 копійки).Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 43,14 (-2 коп.)Курс євро1 євро — 50,89 (-14 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,05 (-3 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію