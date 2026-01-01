Курс валют на 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 8 лютого. Так вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,14 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 3 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,14 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,89 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,05 (-3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,14 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,89 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,05 (-3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 8 лютого
Сьогодні, 01:30
8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни шукають способи активувати термінали Starlink
07 лютого, 23:19
Leleka перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026
07 лютого, 22:34