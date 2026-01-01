Курс валют на 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 8 лютого. Так вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,14 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 3 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,14 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,89 (-14 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,05 (-3 коп.)

