8 лютого на Волині: гортаючи календар

Костянтин Байчук (на фото).



ВолиньPost вітає всіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зібрати міцне здоров’я, любов, довголіття, високі професійні досягнення та успіхи в житті.



8 лютого за новим календарем православної церкви в Україні вшановують великомученика Феодора Стратилата. Це свято зберігає давні традиції, незвичайні народні прикмети та заборони, за якими наші предки суворо стежили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 лютого день народження відзначає громадський діяч, начальник відділу комунікацій 100-ї ОМБр майор(на фото).ВолиньPost вітає всіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зібрати міцне здоров’я, любов, довголіття, високі професійні досягнення та успіхи в житті.8 лютого за новим календарем православної церкви в Україні вшановують великомученика Феодора Стратилата. Це свято зберігає давні традиції, незвичайні народні прикмети та заборони, за якими наші предки суворо стежили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію