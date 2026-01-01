8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
8 лютого день народження відзначає громадський діяч, начальник відділу комунікацій 100-ї ОМБр майор Костянтин Байчук (на фото).
ВолиньPost вітає всіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зібрати міцне здоров’я, любов, довголіття, високі професійні досягнення та успіхи в житті.
8 лютого за новим календарем православної церкви в Україні вшановують великомученика Феодора Стратилата. Це свято зберігає давні традиції, незвичайні народні прикмети та заборони, за якими наші предки суворо стежили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ВолиньPost вітає всіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зібрати міцне здоров’я, любов, довголіття, високі професійні досягнення та успіхи в житті.
8 лютого за новим календарем православної церкви в Україні вшановують великомученика Феодора Стратилата. Це свято зберігає давні традиції, незвичайні народні прикмети та заборони, за якими наші предки суворо стежили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни шукають способи активувати термінали Starlink
07 лютого, 23:19
Leleka перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026
07 лютого, 22:34
Чому немає води у деяких районах Луцька: подробиці
07 лютого, 22:12