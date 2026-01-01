Leleka перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026

Leleka перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026
7 лютого відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу в пісенному конкурсі одержала Leleka.

Вона виступала з піснею Ridnym, з якою вже навесні представить Україна на міжнародній арені у Відні.

За результатами голосування Leleka набрала 20 балів: 10 від журі та 10 від глядачів.

Пісенний конкурс пройде у Відні на стадіоні Wiener Stadthalle після того, як перемогу в Євробаченні-2025 здобув австрійський виконавець JJ із піснею Wasted Love.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде 16 травня.

