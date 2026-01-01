Росіяни шукають способи активувати термінали Starlink





Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє



"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі іх ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д", - пише Флеш.



Він закликав українців не хвилюватися, оскільки у Міністерстві оборони України зазделегідь усе розуміли і придумували як ризики, так і протидії. За словами Бескретнова, у разі активовації таких Starlink їх буде заблоковано, а на тих, хто вирішить допомогати ворогу - чекатиме покарання.



"Всі ці Starlink ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", - резюмував радник голови Міноборони.



Що передувало



Нагадаємо, 23 січня з'явилася інформація, що росіяни все частіше почали застосовувати дрони зі Starlink, щоб обходити українську ППО.



Незабаром у Міністерстві цифрової трансформації анонсували впровадження режиму "білого списку" - так званого Whitelist, а ініціативу реалізують Міноборони спільно з компанією SpaceX.



Таким чином, термінали з міркувань безпеки стали працювати в стаціонарному режимі і з обмеженням швидкості під час руху.



Після цього стало відомо, що українським військовим потрібно оперативно верифікувати термінали Starlink, які вони використовують в цілях оборони, щоб ті продовжили працювати після блокування.



У росіян, у свою чергу, почалися великі проблеми. Флеш писав, що у ворога ускладнено управління військами, а також частково зупинені штурмові дії.



Більш того, днями "АТЕШ" підтвердили масовий відмову Starlink у росіян. Партизани повідомили, що управління військ було паралізовано, а на Запорізькому напрямку окупанти стріляли один по одному.

