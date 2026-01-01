Чому немає води у деяких районах Луцька: подробиці





У «Луцькводоканалі» цей факт підтвердили та пояснили, що відсутність води пов'язана із відсутністю електроенергії.



Речниця КП «Луцькводоканал» Ірина Кудря повідомила, що на міських водозаборах перейшли на генератори. Але потрібного тиску вони не дають. «На жаль, усі насосні станції біля будинків, які піднімать воду, наразі без електрики», - додала вона.



Зазначимо, що проблеми з водопостачання не лише у Луцьку.



У «Володимирводоканалі» теж заявили про те, що водопостачання поступово відновлюється за допомогою генераторів.



«Ми працююємо, щоб якнайшвидше стабілізувати систему. У разі погіршення ситуації з енергопостачанням може бути запроваджена погодинна подача води. Просимо поставитися з розумінням та за можливості зробити необхідний запас води», - звертаються до жителів Володимира.

