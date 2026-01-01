Суд на Волині покарав мешканку регіону за виправдовування російської агресі





Про це сказано у вироку Ківерцівського районного суду, пише



За даними слідства, 11 липня 2023 року співробітники управління Служби безпеки України у Волинській області проводили на території селища Цумань заходи з протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб проти України.



Ввечері того ж дня в цеху деревообробного підприємства під час усного спілкування зі співробітниками СБУ одна з працівниць заперечувала війну Росії проти України. Суд з'ясував, що у висловлюваннях («Я не рахую, що немає війни, я бачу, що брат брата вбиває. А росія... Тут українець українця вбиває, а не російська федерація» тощо) жінки прослідковується проросійська позиція.



Після цього в службовому кабінеті начальника цеху у присутності п'ятьох своїх колег обвинувачена продовжила заперечувати війну росії проти України: «…а в Україні внутрішній конфлікт між україномовними та російськомовними українцями», «росія не нападала на Україну, я особисто цього не бачила» тощо.



Усі п'ятеро свідків під час судового засідання підтвердили, що правоохоронці тиску під час спілкування не вчиняла, а обвинувачена заперечує війну РФ проти України та переконана, що 24 лютого 2022 року росія не розпочинала повномасштабну війну.



Судово-психіатрична експертиза встановила: на час спілкування з правоохоронцями обвинувачена на хронічне психічне захворювання чи тимчасово хворобливий розлад психічної діяльності не страждала, свої дії усвідомлювала. При цьому експерт врахував, що жінка облікована в картотеці Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька з 1998 року з діагнозом «шизофренія, параноїдна форма».



Ні на досудовому слідстві, ні в ході судового розгляду волинянка своєї вини не визнала, не розкаялась, висловлювала зверхність та неповагу до суду й інших державних органів. У суді вона сказала, що має право висловлювати свою думку, а всі докази у кримінальному провадженні є сфабрикованими та зібрані з порушенням законодавства.



Суддя Ківерцівського районного суду визнав волинянку винною у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та призначив їй 2 роки пробаційного нагляду. Їй заборонили виїжджати за кордон без дозволу, а також вона має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.



До вступу вироку в законну силу до жінки застосували запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00, за виключенням оголошення повітряної тривоги у Волинській області для переходу в укриття.



Довідково: Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через подання апеляційної скарги.

