У Луцьку облаштували фан-зону для перегляду Зимових Олімпійських ігор
Сьогодні, 19:16
6 лютого стартували XXV Зимові Олімпійські ігри в Мілан-Кортіна (Італія) — довгоочікувана зимова подія чотириріччя. У змаганнях, які охоплять 17 олімпійських дисциплін, візьме участь збірна України із 46 спортсменів.
КЗ «ВОДЮСШ "Колос"» облаштувала фан-зону для перегляду Зимових Олімпійських ігор. Уболівальники зможуть підтримати українських спортсменів та стежити за змаганнями разом. Про це інформують на сторінці закладу у фейсбуці.
«Вболіваємо та бажаємо успіхів українським спортсменам», — повідомили в спортивній школі.
Адреса: Луцьк, вул. Олімпійська, 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
КЗ «ВОДЮСШ "Колос"» облаштувала фан-зону для перегляду Зимових Олімпійських ігор. Уболівальники зможуть підтримати українських спортсменів та стежити за змаганнями разом. Про це інформують на сторінці закладу у фейсбуці.
«Вболіваємо та бажаємо успіхів українським спортсменам», — повідомили в спортивній школі.
Адреса: Луцьк, вул. Олімпійська, 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині у неділю, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку облаштували фан-зону для перегляду Зимових Олімпійських ігор
Сьогодні, 19:16
Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві
Сьогодні, 18:12