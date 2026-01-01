У Луцьку облаштували фан-зону для перегляду Зимових Олімпійських ігор





КЗ «ВОДЮСШ "Колос"» облаштувала фан-зону для перегляду Зимових Олімпійських ігор. Уболівальники зможуть підтримати українських спортсменів та стежити за змаганнями разом. Про це інформують на сторінці закладу у фейсбуці.



«Вболіваємо та бажаємо успіхів українським спортсменам», — повідомили в спортивній школі.



Адреса: Луцьк, вул. Олімпійська, 3.

6 лютого стартували XXV Зимові Олімпійські ігри в Мілан-Кортіна (Італія) — довгоочікувана зимова подія чотириріччя. У змаганнях, які охоплять 17 олімпійських дисциплін, візьме участь збірна України із 46 спортсменів.

