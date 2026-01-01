Погрожував матері розправою: на Волині суд покарав чоловіка за домашнє насильство

Погрожував матері розправою: на Волині суд покарав чоловіка за домашнє насильство
Маневицький районний суд розглянув справу чоловіка, який вчинив домашнє насильство.

Про це йдеться в постанові суду, передає Район.Маневичі.

Порушник вдома почав ображати свою матір нецензурними словами та погрожував їй фізичною розправою. До суду не з'явився, просив розглянути справу без його участі. Свою вину визнав.

Суддя визнав правопорушника винним за частиною 1 статті 173-2 КУпАП. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Також він заплатить 665 гривень судового збору.

Теги: суд, покарання
