Погрожував матері розправою: на Волині суд покарав чоловіка за домашнє насильство





Про це йдеться в постанові суду, передає



Порушник вдома почав ображати свою матір нецензурними словами та погрожував їй фізичною розправою. До суду не з'явився, просив розглянути справу без його участі. Свою вину визнав.



Суддя визнав правопорушника винним за частиною 1 статті 173-2 КУпАП. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Також він заплатить 665 гривень судового збору.

