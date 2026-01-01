Місяці невідомості: на Курщині загинув Герой з Волині Роман Махнюк

Місяці невідомості: на Курщині загинув Герой з Волині Роман Махнюк
На війні загинув волинянин Роман Васильович Махнюк, 1988 року народження.

Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.

З 6 січня 2025 року, після боїв на Курщині, Роман вважався безвісти зниклим. Проте ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна.

У захисника залишилися дружина та діти. Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

