Місяці невідомості: на Курщині загинув Герой з Волині Роман Махнюк

Роман Васильович Махнюк, 1988 року народження.



Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.



З 6 січня 2025 року, після боїв на Курщині, Роман вважався безвісти зниклим. Проте ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна.



У захисника залишилися дружина та діти. Дату та час прощання повідомлять згодом.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

