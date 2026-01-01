У селі на Волині запровадили карантин через лисицю зі сказом





Інцидент трапився 28 січня. Про подробиці журналістам Олександр, на подвір’я якого забігла дика тварина. За його словами, у день події він був на роботі, вдома перебувала лише його мама, яка займалася господарством. Про появу лисиці чоловікові повідомив сусід.



«Я був на роботі, зателефонував сусід і сказав, що до мене в город забігла лисиця. Я одразу подзвонив мамі, щоб вона не виходила на вулицю, бо, наскільки знаю, дикі тварини не повинні з’являтися в селі, а така поведінка може свідчити про сказ».



За його словами, мати вже встигла побачити тварину, однак після дзвінка зайшла до будинку. Після цього чоловік звернувся до старости села, аби з’ясувати, як діяти в такій ситуації. На виклик прибули поліція, рятувальники, мисливець і ветеринарна служба. Лисицю застрелили, а тіло доправили до державної клініки ветеринарної медицини для обстеження.



Олександр наголошує: укусу собаки не було, а сама лисиця не проявляла агресії.



«Лисиця сховалася під хлівом і весь час там сиділа до приїзду поліції. Сусіди стояли обабіч, щоб вона не побігла далі. Собака підбіг, гавкав, але контакту не було — вона лише рушила в його бік, а він утік».



Водночас заступник начальника Ковельської державної клініки ветеринарної медицини Сергій Прожишко повідомив, що в офіційному акті обстеження зафіксували контакт лисиці з собакою.



«Згідно з актом, був контакт із собакою. На місце виїжджав завідувач Ратнівського відділу, який складав документи. Сказ у лисиці лабораторно підтвердили, тому з 2 лютого в селі запровадили карантинні обмеження строком на 60 діб. За цей час провакцинуємо всіх домашніх тварин», — зазначив Сергій Прожишко.



Також він додав, що від початку 2026 року у районі вже зафіксували кілька випадків сказу — зокрема у лисиць, котів та великої рогатої худоби.

