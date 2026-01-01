Ситуація є вкрай складною: Нововолинська громада лишилася без тепла





Про це повідомили на сторінці «Нововолинськ теплокомуненерго».



"На даний момент котельні, які забезпечують теплопостачання ваших домівок працюють від резервних джерел живлення — генераторів, проте ми не маємо технічної можливості працювати на генераторах у режимі 24/7", - йдеться у повідомленні.



У компанії заявили, що ситуація є вкрай складною, особливо в центральній частині міста та у селищі Благодатне.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахеди над Волинню: деталі атаки та наслідки



"Наразі підприємство підтримує мінімально необхідний режим роботи, щоб не допустити замерзання системи опалення та критичного охолодження внутрішньобудинкових мереж.

Ми робимо все можливе, аби забезпечити хоча б часткове теплопостачання в громаді", - йдеться у дописі.



Повноцінне відновлення подачі тепла буде можливим лише після стабілізації та відновлення електроживлення, однак на теперішній час ситуація в місті залишається надзвичайно складною.



Котельні 6-ого та 15 мікрорайону на даний час мають безперебійне живлення, проте навіть за цих умов змушені працювати в аварійному режимі через постійні перепади напруги та ризик зупинки обладнання.



"Фахівці КП «Нововолинськтеплокомуненерго» працюють у посиленому режимі та вживають усіх можливих заходів для стабілізації теплопостачання. Звертаємо Вашу увагу що робота на резервних джерелах живлення не забезпечить теплих батарей у ваших оселях", - резюмували у компанії.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з ударом по енергетичній інфраструктурі, у Нововолинську спостерігаються значні перепади напруги та нестабільне електропостачання, що суттєво ускладнює роботу теплогенеруючих об’єктів.Про це повідомили на сторінці «Нововолинськ теплокомуненерго»."На даний момент котельні, які забезпечують теплопостачання ваших домівок працюють від резервних джерел живлення — генераторів, проте ми не маємо технічної можливості працювати на генераторах у режимі 24/7", - йдеться у повідомленні.У компанії заявили, що ситуація є вкрай складною, особливо в центральній частині міста та у селищі Благодатне."Наразі підприємство підтримує мінімально необхідний режим роботи, щоб не допустити замерзання системи опалення та критичного охолодження внутрішньобудинкових мереж.Ми робимо все можливе, аби забезпечити хоча б часткове теплопостачання в громаді", - йдеться у дописі.Повноцінне відновлення подачі тепла буде можливим лише після стабілізації та відновлення електроживлення, однак на теперішній час ситуація в місті залишається надзвичайно складною.Котельні 6-ого та 15 мікрорайону на даний час мають безперебійне живлення, проте навіть за цих умов змушені працювати в аварійному режимі через постійні перепади напруги та ризик зупинки обладнання."Фахівці КП «Нововолинськтеплокомуненерго» працюють у посиленому режимі та вживають усіх можливих заходів для стабілізації теплопостачання. Звертаємо Вашу увагу що робота на резервних джерелах живлення не забезпечить теплих батарей у ваших оселях", - резюмували у компанії.Нагадаємо, Нововолинськ 6 лютого атакували БПЛА. Ворог поцілив у критичну інфраструктуру громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію