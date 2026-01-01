Лижник із Волині травмував ключицю на Красії

На гірськолижному комплексі гора Красія 30-річний чоловік із Волинської області отримав травму під час спуску. Один невдалий рух призвів до падіння та пошкодження лівої ключиці, після чого самостійно пересуватися він уже не міг.Про інцидент повідомили друзі потерпілого. На місце події оперативно прибули гірські рятувальники села Вишка. Чоловіку надали першу допомогу на схилі, евакуювали на спеціальних ношах та передали медикам екстреної допомоги для подальшого лікування.Рятувальники нагадують відпочивальникам дотримуватися правил безпечного катання на лижах та сноубордах і бути обережними навіть на добре обладнаних трасах.