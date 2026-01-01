Що робив у Луцьку Ігор Палиця і про що говорив зі студентами. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Про розвиток, трансформацію, бізнес, стартапи, проєкти, гранти та можливості для молоді в Україні спілкувалися студенти Луцького національного технічного університету з народним депутатом України, засновником Фонду «Тільки разом» Ігорем Палицею, пишуть Волинські Новини.
Зустріч відбулася у форматі гостьової лекції та відкритого діалогу, під час якого йшлося про реальні кейси, сучасні підходи до розвитку інфраструктури та перспективи для молодих фахівців, інформують в ЛНТУ.
У межах візиту, ректор ЛНТУ Ірина Вахович провела для гостя екскурсію університетом. Вона показала оновлені навчальні простори, лабораторії та сучасну матеріально-технічну базу, а також розповіла про ключові напрями розвитку закладу.
Під час зустрічі зі студентами різних спеціальностей і факультетів нардеп провів гостьову лекцію, присвячену розвитку економіки Украіни. Ігор Палиця поділився власним досвідом реалізації масштабних проєктів, розповів про сучасні підходи до розвитку туристичної та сервісної інфраструктури, а також про можливості працевлаштування для молоді.
Студенти мали змогу поставити запитання, поспілкуватися з лектором у неформальній атмосфері та дізнатися про актуальні вакансії. Окрім цього, Ігор Палиця запросив молодь на екскурсію до Буковеля, а також запропонував можливості для проходження практики й роботи.
Нагадаємо, днями студенти-архітектори ЛНТУ отримали від луцького будівельника Андрія Разумовського 60 тисяч гривень за найкращі курсові роботи, що стосувалися планів території Луцької громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зустріч відбулася у форматі гостьової лекції та відкритого діалогу, під час якого йшлося про реальні кейси, сучасні підходи до розвитку інфраструктури та перспективи для молодих фахівців, інформують в ЛНТУ.
У межах візиту, ректор ЛНТУ Ірина Вахович провела для гостя екскурсію університетом. Вона показала оновлені навчальні простори, лабораторії та сучасну матеріально-технічну базу, а також розповіла про ключові напрями розвитку закладу.
Під час зустрічі зі студентами різних спеціальностей і факультетів нардеп провів гостьову лекцію, присвячену розвитку економіки Украіни. Ігор Палиця поділився власним досвідом реалізації масштабних проєктів, розповів про сучасні підходи до розвитку туристичної та сервісної інфраструктури, а також про можливості працевлаштування для молоді.
Студенти мали змогу поставити запитання, поспілкуватися з лектором у неформальній атмосфері та дізнатися про актуальні вакансії. Окрім цього, Ігор Палиця запросив молодь на екскурсію до Буковеля, а також запропонував можливості для проходження практики й роботи.
Нагадаємо, днями студенти-архітектори ЛНТУ отримали від луцького будівельника Андрія Разумовського 60 тисяч гривень за найкращі курсові роботи, що стосувалися планів території Луцької громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що робив у Луцьку Ігор Палиця і про що говорив зі студентами. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Лижник із Волині травмував ключицю на Красії
Сьогодні, 15:08
На Волині достроково запустили вітропарк: що відомо
Сьогодні, 14:12
На Волині оновлюють відділення №2 обласної психіатричної лікарні
Сьогодні, 13:11
У Луцьку виявили підвищений рівень забруднення повітря
Сьогодні, 12:14