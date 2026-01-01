Ректор 2.0: Ірина Вахович офіційно очолила ЛНТУ

У п’ятницю, 23 січня,отримала офіційне призначена на посаду ректора Луцького національного технічного університету.Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі.У своєму дописі Ірина Вахович зазначила: «Ректор 2.0 . Наказ на призначення від сьогодні».У Луцькому національному технічному університеті 9 грудня 2025 року завершилися вибори ректора. Перемогу здобула Ірина Вахович.За неї в ЛНТУ віддали голоси майже 94% виборців. Другим кандидатом був ексректор вишуУ Ковельському промислово-економічному коледжі ЛНТУ за Вахович віддали 80 голосів, за Савчука – 0. У Любешівському технічному коледжі ЛНТУ за Вахович проголосували 87 виборців, за Савчука – 4, в технічному коледжі ЛНТУ за Вахович – 155 голосів, за Савчука – 1.У ЛНТУ за Ірину Вахович проголосували 520 виборців, за Петра Савчука – 22.Загалом чинна ректорка вишу отримала 842 голоси, а її опонент – 27.