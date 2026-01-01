Чи очікувати магнітні бурі 24 січня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 24 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
