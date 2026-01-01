24 січня — 85 років із дня народження Юрка Покальчука





Юрко Покальчук, Пако, як його називали друзі — письменник, перекладач, культурний менеджер, джазмен, науковець, наставник для молоді. Автор 20 художніх книг: від еротичної прози до поетичних збірок.



Юрко Покальчук знав 13 мов. Подорожував країнами Латинської Америки. Крім того, відкрив українському читачеві твори Борхеса та Кортасара, переклавши їх з іспанської. Пако був співзасновником та першим президентом Асоціації українських письменників і літературного об’єднання «Пси святого Юра».



Пако — перший арт-директор київського кнайп-клубу «Купідон». У закладі навіть деякий час висів його портрет. Юрко Покальчук всіляко підтримував молоде покоління письменників. Пако ініціював спільні виступи з Любком Дерешем, Іреною Карпою та Сергієм Жаданом. А Оксана Забужко у есеї «Коротка історія рок-н-ролу по-українськи» назвала Юрка «останнім рок-н-рольщиком Європи».



Пако створив творчий проєкт «Вогні Великого Міста» разом із музикантами Юрком Дудою та Олегом «Джоном» Суком. Юрко Покальчук читав у вірші у жанрі мелодекламація під музичний супровід. У межах проєкту вийшли альбоми: «Вони кажуть» та «Тополі». Познайомитися з творчістю «Вогні Великого Міста» можна за



Окремою сторінкою його життя була робота з вихованцями Прилуцької колонії для неповнолітніх. Пако казав, що має 350 синів та 1 доньку (рідна донька Оксана). Написав сценарій документального фільму «Зона особливої уваги» та книгу «Хулігани», в якій зібрав історії засуджених хлопців.



Юрко Покальчук — натхненник проєкту «Дім Пако». Це креативний простір у родинному будинку Покальчуків у Луцьку. Проєкт поєднує одразу кілька форматів під одним дахом: міжнародну резиденцію для митців, майстерню, подієвий майданчик в саду, екскурсійний простір. Резиденція у процесі ревіталізації, але «Дім Пако» вже відкритий для культурного життя.



Пако написав міфологічне фентезі про Волинь — повість «Озерний вітер». Через багато років ця історія об’єднала «Дім Пако», Театр «Гармидер», Літературну платформу «Фронтера» та платформу «Алгоритм Дій». У синергії з іншими трьома командами театр «Гармидер» створить виставу «Озерний вітер» за однойменним твором Пако.



Згадаймо сьогодні Юрка Покальчука. Харизматичну постать, яка зробила помітний внесок у розвиток української культури та надихнула нове покоління на творчість!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З нагоди його Дня народження команда «Дому Пако» розповідає частину насиченої біографії Юрка. А також — про його енергію, яка і зараз надихає на створення нових проєктів., Пако, як його називали друзі — письменник, перекладач, культурний менеджер, джазмен, науковець, наставник для молоді. Автор 20 художніх книг: від еротичної прози до поетичних збірок.Юрко Покальчук знав 13 мов. Подорожував країнами Латинської Америки. Крім того, відкрив українському читачеві твори Борхеса та Кортасара, переклавши їх з іспанської. Пако був співзасновником та першим президентом Асоціації українських письменників і літературного об’єднання «Пси святого Юра».Пако — перший арт-директор київського кнайп-клубу «Купідон». У закладі навіть деякий час висів його портрет. Юрко Покальчук всіляко підтримував молоде покоління письменників. Пако ініціював спільні виступи з Любком Дерешем, Іреною Карпою та Сергієм Жаданом. А Оксана Забужко у есеї «Коротка історія рок-н-ролу по-українськи» назвала Юрка «останнім рок-н-рольщиком Європи».Пако створив творчий проєкт «Вогні Великого Міста» разом із музикантами Юрком Дудою та Олегом «Джоном» Суком. Юрко Покальчук читав у вірші у жанрі мелодекламація під музичний супровід. У межах проєкту вийшли альбоми: «Вони кажуть» та «Тополі». Познайомитися з творчістю «Вогні Великого Міста» можна за посиланням Окремою сторінкою його життя була робота з вихованцями Прилуцької колонії для неповнолітніх. Пако казав, що має 350 синів та 1 доньку (рідна донька Оксана). Написав сценарій документального фільму «Зона особливої уваги» та книгу «Хулігани», в якій зібрав історії засуджених хлопців.Юрко Покальчук — натхненник проєкту «Дім Пако». Це креативний простір у родинному будинку Покальчуків у Луцьку. Проєкт поєднує одразу кілька форматів під одним дахом: міжнародну резиденцію для митців, майстерню, подієвий майданчик в саду, екскурсійний простір. Резиденція у процесі ревіталізації, але «Дім Пако» вже відкритий для культурного життя.Пако написав міфологічне фентезі про Волинь — повість «Озерний вітер». Через багато років ця історія об’єднала «Дім Пако», Театр «Гармидер», Літературну платформу «Фронтера» та платформу «Алгоритм Дій». У синергії з іншими трьома командами театр «Гармидер» створить виставу «Озерний вітер» за однойменним твором Пако.Згадаймо сьогодні Юрка Покальчука. Харизматичну постать, яка зробила помітний внесок у розвиток української культури та надихнула нове покоління на творчість!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію