Курс валют на 24 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 24 січня. Вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,16 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,16 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,52 (-14 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (+2 коп.)

