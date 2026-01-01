Частина ополонок у луцькому парку замерзла: чи є ризик мору риби





З 10 до 14 січня фахівці КП «Парки та сквери м. Луцька» прорубали в каналах парку близько 50 ополонок і вкрили їх рогозом , щоб вода не замерзала повторно. Утім, станом на 23 січня, частина ополонок знову вкрилася льодом, передає



А лучанин Олександр Куротич помітив у каналі між «Луцькою Венецією» та зоопарком мертву рибу під льодом. Він додав, що ополонок на ділянці немає.



Натомість у Волинському рибоохоронному патрулі кажуть, що офіційних звернень або скарг від мешканців області щодо загибелі риби у водоймах Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку станом на 13:00 23 січня не надходило.



Що показала перевірка водойм



Водойми в парку оглядали 21 січня спільно з екологами розповів у коментарі misto.media начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Під час обстеження фіксували зниження рівня розчиненого кисню у воді, однак критичних показників або масового виходу риби до лунок не спостерігали.



«Станом на сьогодні жодних підтверджених фактів загибелі риби ні в області, ні в парку імені Лесі Українки немає», — зазначив Куньчик.



Що кажуть екологи



Начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак підтвердила, що офіційних звернень від лучан щодо масової загибелі риби не надходило. Моніторинг ситуації здійснювали на основі повідомлень місцевих жителів у соцмережах.



«Ми бачили поодинокі випадки загибелі риби на фото, але говорити про масовий мор немає підстав. Зокрема, йшлося про хижу рибу — щуку, загибель якої не обов’язково пов’язана із замором», — пояснила Лисак.



За її словами, під час сильних морозів ополонки, які прорубали раніше, доводилося регулярно поновлювати, а для насичення води киснем залучали насосне обладнання та механізовані засоби аерації.



Огляд водойм та вимірювання рівня кисню фахівці здійснюють щодня.



«Наразі рівень становить близько 3,5 мг/л, що дозволяє уникнути критичних наслідків для водних біоресурсів. За нинішніх умов ризику масового мору риби немає, а потепління та відлига додатково зменшують загрози. Фахівці продовжують контролювати та стежити за ситуацією», — додала Лисак.



Куди звертатися у разі проблем



У разі виявлення загибелі риби або інших проблем із водоймами мешканцям радять звертатися:



до відділу екології Луцької міської ради: +38 0332 72 41 60, +38 0332 72 46 08;



на гарячу лінію Волинського рибоохоронного патруля: +38 067 360 78 40.

