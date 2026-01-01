Чому на «Буковелі» не вимикають світло: неочікуване пояснення





За словами посадовця, на Прикарпатті є 8 споживачів, які закуповують електроенергію з-за кордону, серед них і «Буковель».



«До всіх споживачів області графіки застосовуються рівно. Буковель має забезпечення генераторною потужністю і працює на імпорті. Зараз він закуповує 15 МВт потужності для своїх потреб», – пояснив Василь Костюк.



Наразі Івано-Франківська область споживає від 400 до 440 МВт потужності електроенергії. Найбільше використовують побутові споживачі (40%), промисловість (32%), комунальні господарства (14%). Загалом на Прикарпатті є 576 тис. споживачів. Через сильні морози «Прикарпаттяобленерго» скасувало всі планові роботи, реагуючи тільки на аварійні ситуації та приєднуючи нових споживачів.

