У Луцьку безвісти зник 49-річний чоловік: подробиці

У Луцьку безвісти зник 49-річний чоловік Лебедюк Костянтин Степанович, 2 жовтня 1976 року народження.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Лучанин, 20 січня близько 18 години пішов з дому та не повернувся. Перестав виходити на зв'язок, де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 180 см, волосся коротко стрижене темне.

Був одягнений в куртку чорного кольору, теплі штани чорного кольору, чорні кросівки.
Просять громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102. Відділ комунікації поліції Волинської області.

