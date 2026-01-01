«Ковельтепло» боргує майже 60 мільйонів за газ

«Ковельтепло» боргує майже 60 мільйонів за газ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (м. Київ) звернулося з позовом про стягнення з ПТМ «Ковельтепло» 58 185 718,03 грн заборгованості по оплаті переданого газу. Також позивач просить стягнути з відповідача 698 228,62 грн витрат по сплаті судового збору.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області від 13 січня 2026 року, - пише Ковель медіа.

В обґрунтування позовних вимог «Нафтогаз Трейдинг» посилається на неналежне виконання підприємством теплових мереж взятих на себе зобов’язань, згідно з умовами договору постачання природного газу за №9874-ТКЕ(24)-02 від 3 вересня 2024 року, в частині оплати переданого газу.

2 січня 2026 року на адресу суду від «Ковельтепло» надійшов відзив, в якому підприємство заперечує позовні вимоги та просить відмовити у стягненні вищевказаної суми заборгованості за спожитий природний газ.

5 січня «Нафтогаз Трейдинг» надіслав суду відповідь на відзив, в якій вважає доводи ковельського підприємства необґрунтованими та безпідставними.

