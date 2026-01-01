Стильно і тепло: які зимові аксесуари розкуповують на луцькому ринку





У новому випуску програми «Базарний день» телеканалу



Шапки: від класики до «вушанок»



Асортимент головних уборів на ринку вражає. Ціни стартують від 200 гривень за звичайні теплі моделі. Проте популярність мають і дорожчі варіанти:



Шапки-вушанки коштують близько 500 гривень.



Шкіряні моделі обійдуться у 900 гривень.



Жіночі ангорові шапки та берети вартують від 200 до 640 гривень.



Продавці зазначають, що цього сезону серед жінок найпопулярнішим є колір «шоколад». Чоловіки ж стали консервативнішими: молодь обирає моделі «no name» без зайвих брендів та значків, віддаючи перевагу простій в’язці. Чоловічу шапку можна придбати за 300–400 гривень.



Рукавички: комфорт проти технологій



Вибір рукавичок на ринку не менш різноманітний, а ціни коливаються від 100 до 300 гривень.



Ангорові та на штучному хутрі – лідери продажів серед жінок завдяки своїй здатності добре зберігати тепло.



Рукавиці «без пальців» (мітенки) – хіт серед молоді. Вони дозволяють зручно користуватися сенсорними телефонами на морозі.



Непромокаючі моделі – коштують 250–300 гривень і є незамінними для тих, хто проводить багато часу на вулиці.



Шарфи: краса, що чекає на покупця



Цікаво, що попит на шарфи цього року впав. Продавці припускають, що люди використовують старі запаси. Проте вибір залишається великим: кашемірові шарфи можна знайти за 300–350 гривень, а об’ємні та тепліші варіанти коштують до 450 гривень.



Підсумовуючи, журналісти зазначили, що середній чек на повний зимовий комплект (шапка, рукавиці, шарф) на Луцькому ринку складе приблизно 800–1200 гривень, залежно від обраних матеріалів та фасонів.





