Українцям радять запасатися водою і продуктами: скільки треба мати

На тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян подбати про базову готовність до можливих тривалих відключень світла й тепла. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3–5 днів.Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в соцмережах.Для забезпечення життєдіяльності під час блекауту необхідно завчасно подбати про:Воду та їжу. Зробити запас питної й технічної води, а також продуктів тривалого зберігання, які не потребують складного приготування.Медикаменти та гігієну. Сформувати аптечку з вашими базовими ліками та засобами особистої гігієни.Енергію та транспорт. Зарядіть повербанки, перевірте технічний стан авто та повний бак пального.Тварин. Зробіть запас корму для домашніх улюбленців на кілька діб.У разі потреби термінової евакуації чи переміщення до укриття під рукою має бути зібрана сумка. До неї треба покласти оригінали документів, готівку, теплі речі та індивідуальні засоби обігрівання (грілки, термоковдри).Під час перебоїв з опаленням у МВС радять не витрачати тепло на все помешкання.Концентрація тепла: перебувайте в одній, найменшій, кімнаті.Багатошаровість: одягайте на себе кілька шарів одягу.Активність: підтримуйте легку фізичну активність, щоб розігнати кров, і використовуйте грілки.Якщо ви залишилися без зв’язку або потребуєте допомоги, діють такі канали комунікації:Єдиний номер екстрених служб: 112.Через інтернет: застосунок «112 Ukraine» (працює через Wi-Fi, якщо відсутня мобільна мережа).«Пункти незламності»: дізнатися адресу найближчого пункту обігрівання можна також за номером 112.«Будьте готові до посилених заходів безпеки: стежте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей та обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби», — зауважили в МВС.