Як обрати ковані сходи та поруччя для дворівневої квартири? Основні рекомендації майстрів





Визначаємося із типом сходів

Перш за все, вам необхідно обрати конструкцію сходів, яка найкраще підійде для вашої квартири. Зазвичай, для дворівневих квартир обирають такі варіанти:



Прямі сходи. Це класичний варіант, який є надійним та зручним, але не завжди буде доцільним, якщо ви обмежені у площі. Все ж таки, прямі сходи займають багато місця, порівняно з іншими варіантами.

Гвинтові сходи. Такі моделі є компактними та дуже ефектними, а також вони чудово впишуться у невеликі площі.

Поворотні (П-подібні або Г-подібні). Цей вид конструкції буде оптимальним варіантом між економією вільного простору та комфортом.

Обов'язково при виборі типу сходів потрібно враховувати площу вашої квартири та висоту стелі.



Обираємо стиль кування та враховуємо безпеку

Замовляючи сходи для дворівневих квартир, радимо звернутися до фахівців



Сучасне ж кування, що має лаконічну геометрію та прості лінії буде доречним для лофту, мінімалізму та будь-якого іншого модернового стилю.



Якщо вам подобається екостиль, ви можете обрати комбіновані рішення, які поєднують кування з елементами дерева, каменю або скла. Таким чином, ви створите гармонійні сходи, які органічно впишуться у вашу квартиру.



Звісно, при виборі таких конструкцій варто враховувати й матеріали для сходинок. Оптимальним рішенням стане дерево (бук, дуб, ясен) або метал, що має антиковзке покриття). Поруччя мають бути зручними за своєю висотою, особливо, якщо у вашому домі є літні люди або діти.



Ну і пам'ятайте, що для дворівневих квартир краще обирати ковані сходи, створені за індивідуальним проєктом, аніж купувати готові конструкції. Таким чином, ви зможете створити сходи, які ідеально впишуться у простір, чудово та органічно доповнять інтер'єр, враховуючи усі технічні нюанси вашої квартири.



Зробивши замовлення у майстрів “Кузні Львів”, ви будете впевненими у бездоганному результаті та втіленні усіх ваших ідей та побажань на 100%.

