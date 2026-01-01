Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 25 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 січня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. Видимість в тумані 500-800м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-11° морозу, вдень 5-7° морозу.
Область
Хмарна погода. Невеликий місцями помірний сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Місцями слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. Видимість в тумані 500-800м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.
