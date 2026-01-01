Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 25 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 січня



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. Видимість в тумані 500-800м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 9-11° морозу, вдень 5-7° морозу.



Область



Хмарна погода. Невеликий місцями помірний сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Місцями слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. Видимість в тумані 500-800м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. Видимість в тумані 500-800м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 9-11° морозу, вдень 5-7° морозу.Хмарна погода. Невеликий місцями помірний сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Місцями слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. Видимість в тумані 500-800м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію