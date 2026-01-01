Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Степан Римарчук

Римарчука Степана Анатолійовича, 1984 року народження.



Про це повідомляє Камінь-Каширська територіальна громада.



Солдат віддав своє життя, захищаючи нашу землю від російських окупантів в Донецькій області 28 жовтня 2024 року. Степан був справжнім патріотом, сміливим захисником та вірним побратимом. Його мужність та відданість назавжди залишаться в нашій пам'яті.



Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердилась загибель Героя, мужнього воїна із села Олексіївка –, 1984 року народження.Про це повідомляє Камінь-Каширська територіальна громада.Солдат віддав своє життя, захищаючи нашу землю від російських окупантів в Донецькій області 28 жовтня 2024 року. Степан був справжнім патріотом, сміливим захисником та вірним побратимом. Його мужність та відданість назавжди залишаться в нашій пам'яті.Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

