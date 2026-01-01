Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Степан Римарчук
Сьогодні, 20:38
Підтвердилась загибель Героя, мужнього воїна із села Олексіївка – Римарчука Степана Анатолійовича, 1984 року народження.
Про це повідомляє Камінь-Каширська територіальна громада.
Солдат віддав своє життя, захищаючи нашу землю від російських окупантів в Донецькій області 28 жовтня 2024 року. Степан був справжнім патріотом, сміливим захисником та вірним побратимом. Його мужність та відданість назавжди залишаться в нашій пам'яті.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
